Украинские визы будут оформлять в восьми городах России, но…

23 июн. 21:33

МИД Украины перечислил визовые центры, в которых россияне смогут получить украинские визы.

С 1 июля визы будут оформляться в центрах VFS Global в восьми городах России, однако наличие визы не гарантирует въезда на Украину, сообщили в ведомстве.

"Учитывая прекращение деятельности украинских посольств и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг (компания VFS Global) в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре", - сообщается на сайте украинского МИД.

В публикации отмечается, что "наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда в Украину - окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины".