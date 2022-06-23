Шойгу: нужно срочно укреплять обороноспособность Союзного государства

23 июн. 20:36

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Союзное государство России и Беларуси должно принять срочные меры по укреплению обороноспособности.

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства", - заявил глава Минобороны России на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве.

По словам Шойгу, Беларусь является "важнейшим стратегическим партнером, ближайшим другом и союзником" России.

Российский министр отметил, что действия по укреплению обороноспособности становятся все более актуальными. Он добавил, что необходимо повышать боеготовность региональных группировок войск и системы противовоздушной обороны. Шойгу пообещал белорусской стороне любую поддержку по этому направлению.