Павел Кузьмин: "С Азербайджаном у нас ведется комплексная работа"

Сегодня в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино презентовали электронный ресурс, "Библиотеки - свидетели Победы", нацеленный на современную, преимущественно молодежную, аудиторию, доступный на разных языках и объединяющий уникальные истории встречи Победы, которые хранят библиотеки. О проекте "Вестнику Кавказа" рассказал гендиректор библиотеки Павел Кузьмин.

- Что в чем новизна проекта "Библиотеки – свидетели Победы", и что он означает для вас лично?

- Сначала о себе. Мои родители были свидетелями войны и Победы. Отец, к сожалению, уже ушел, а мама до сих пор вспоминает день, когда было объявлено, что Великая Отечественная война завершилась. Для нее это слезы, причем слезы боли, а не радости. Тот ужас, через который прошли люди, сложно забыть. Проект "Библиотеки – свидетели Победы", готовился к 75-летию Победы. Мы хотели понять, что почувствовали люди в 1945 году, когда узнали, что война закончилась, закончилась бомбежка, закончились смерти, закончились обстрелы. Для них это боль и одновременно радость за то, что они остались живы, к ним вернутся, может быть, раненные, покалеченные, но родные и близкие. Это и надежда на то, что такого никогда не повторится. Мы хотим сохранить реальную правду об этом.

А почему библиотеки – свидетели Победы? Библиотека иностранной литературы пережила Великую Отечественную войну. Поднять этот огромный пласт, к огромному сожалению, уже довольно сложно. Потому что мало становится свидетелей. Мы вынуждены искать информацию из источников, документальных фильмов, высказываний, архивных материалов. Наша задача - сохранить истину ощущений, память истины, истинные чувства, которые были у людей вне зависимости от их возраста, вероисповедания, где бы они, на какой территории Советского Союза не находились, вскрыть и запомнить это.

Надеюсь, в ближайшее время получится поехать в Донбасс, потому что проект "Библиотеки – свидетели Победы" не ограничивается Великой Отечественной войной,. Библиотеки являются той институцией, которая каждый момент истории, хороший или плохой, сохраняют. Документы, которые у нас находятся, открыты для граждан. В архив не все могут попасть, а в библиотеки могут попасть все. Библиотеки – свидетели истории, это тот глубинный смысл, к чему мы хотим привести свой проект, чтобы молодежь понимала и знала историю из первоисточника. А первоисточник – это либо родители, которые умеют рассказать и передают это, либо это те документальные истины, факты, которые мы хотим раскрыть и показать.

- В мае к проекту присоединилась Азербайджанская национальная библиотека. Многое это дало проекту?

- Безусловно. Мы более 10 лет взаимодействуем с Фондом Гейдара Алиева, и когда только заявили о том, что хотим этот проект открыть, он сразу был подхвачен азербайджанской стороной. У нас была поездка в Национальную библиотеку Азербайджана, много контактов с учреждениями культуры, литературными гостиными по сохранению и продвижению русского языка. Поэтому мы сразу получили положительный отклик из Баку, и очень рады, что сегодня продолжается эта история. Люди же занимаются этим не потому, что пришло какое-то указание, а по зову души, зову сердца. До тех пор, пока этот зов в сердце сохраняется, проект не умрет.

Я очень рад, что молодежь сегодня участвовала в этой презентации. Я смотрел, как они реагировали. Мы всё делаем в электронном виде, потому что понимаем технологии распространения информации. Мы хотим, чтобы ресурс был доступен для молодого поколения, и они полностью доверяли той информации, которая в этом проекте изложена.

- Каковы перспективы сотрудничества с Азербайджаном на библиографическом и культурном треке?

- Это сотрудничество охватывает множество направлений. Мы совсем недавно праздновали десятилетие Азербайджанского культурного центра в Библиотеке иностранной литературы. Ведется комплексная работа. Но я хотел бы выделить один проект, который потенциально имеет очень серьезное значение для сотрудничества не только с Азербайджаном - "Мировая билингвальная библиотека современной литературы". Это проект направлен на продвижение и знакомство молодежи с современной литературой разных стран. Надеемся, что азербайджанская сторона тоже откликнется на этот проект. Мы представляли его на Бакинской ярмарке в прошлом году. Надеюсь, что в этом году нам тоже удастся попасть на эту ярмарку, и мы могли бы продолжить эту работу. Проект включает в себя несколько аспектов: Школа молодого переводчика, Школа молодого художника, Школа молодого дизайнера. Глубинная идея этого проекта в том, что произведение пишется молодым автором, переводится молодым переводчиком, оформляется молодым художником. Она делается в билингвальном виде, например, на азербайджанском и русском языках. Мы хотим дать нашим гражданам возможность познакомиться с азербайджанской литературой, современными авторами, а азербайджанским гражданам - познакомиться с современной литературой, которую читает молодое поколение в России. Нужно, чтобы молодое поколение не теряло понимание друг друга.

В этот проект мы хотим подключить все языки. В частности, когда мы говорили с азербайджанской стороной, речь шла о том, чтобы переводить азербайджанскую литературу не только на русский язык. Мы делаем переводы на массовые языки, даем возможность знакомить с этой литературой и зарубежных партнеров. В Школу молодого переводчика мы планируем пригласить представителей из регионов РФ, представителей резных стран, в частности Азербайджана. Мы развиваем переводческие кадры. Сейчас ведь теряется технология перевода. Google Переводчик не делает художественный перевод, не передает душу, сленг, чувства.

У нас уже была Школа молодого переводчика с Польшей, с Беларусью, готовится - с Сербией, Турцией, Испанией. Я вижу в этом проекте основу для сохранения взаимоотношений молодого поколения. При Советском Союзе мы жили все вместе, понимали друг друга и думали, что так будет вечно. Потом мы упустили работу с молодым поколением, это сразу было восполнено с другой стороны. Чтобы не допускать таких ошибок, надо больше внимания уделять молодому поколению. На это направлены все наши проекты.