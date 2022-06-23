В Минфине считают, что Россия испытала удар "финансовой ядерной бомбой"

23 июн. 20:22

Санкции Запада против России это финансовая ядерная бомба, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пишет ТАСС.

"Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба. Ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое испытывает Россия, естественно, это заставило нас реагировать", - сказал он на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах.

По словам Моисеева, стране в целом удалось сохранить и макроэкономическую стабильность, и работу финансовой инфраструктуры.

Он отметил, что страны Запада планировали "разорвать в клочья" российскую экономическую систему, но у них "не получилось".