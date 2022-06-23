В Минфине считают, что Россия испытала удар "финансовой ядерной бомбой"

Санкции Запада против России это финансовая ядерная бомба, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, пишет ТАСС.
"Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба. Ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое испытывает Россия, естественно, это заставило нас реагировать", - сказал он на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в Чебоксарах.
По словам Моисеева, стране в целом удалось сохранить и макроэкономическую стабильность, и работу финансовой инфраструктуры.
Он отметил, что страны Запада планировали "разорвать в клочья" российскую экономическую систему, но у них "не получилось".