23 июн. 19:58

Холдинг Ingka Group, которому принадлежит сеть магазинов IKEA, рассчитывает вернуться в Россию. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает агентство Reuters.

"Имея долгую историю в России, с замечательными коллегами и мечтой обставить дома многих россиян, это было трудное решение для нас. Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA многим людям в России", - сказано в заявлении.

При этом в компании отметили, что на данный момент не видят условий для возвращения в РФ.

Напомним, с 4 марта 2022 года IKEA закрыла на неопределенный срок свои магазины в России и приостановила производство на своих фабриках в РФ. На прошлой неделе компания объявила о продаже всех своих фабрик в России, сокращении масштабов своего бизнеса в РФ и увольнении сотрудников.