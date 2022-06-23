Юноша, осквернивший "Вечный огонь" на Ставрополье, получил год воспитательной колонии

23 июн. 20:11

Ставропольский краевой суд приговорил 17-летнего юношу - фигуранта уголовного дела об осквернении мемориала "Вечный огонь" - к году воспитательной колонии.

"Несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в воспитательной колонии", - сообщила пресс-служба суда.

Всего в деле три фигуранта, остальные - совершеннолетние, уголовное дело в отношении 19-летнего и 21-летнего местных жителей выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в суде, уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Осквернение мемориала произошло в марте в Невинномысске, тогда трое местных жителей бросали в огонь цветы, возложенные рядом в память о павших воинах, а также зажигали сигареты от "Вечного огня воинской славы".