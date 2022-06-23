Страны БРИКС: необходимо реформировать ВТО ради открытой мировой экономики

23 июн. 19:20

Страны БРИКС выступили за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) для построения открытой мировой экономики.

В тексте Пекинской декларации XIV саммита БРИКС говорится, что страны объединения поддерживают открытую, прозрачную, инклюзивную, недискриминационную и основанную на правилах многосторонней торговой систему, воплощением которой является ВТО.

"Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны", - говорится в декларации, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

Приоритетной задачей в БРИКС назвали необходимость начала процесса отбора членов Апелляционного органа для восстановления двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров. "Мы согласны с тем, что кризис Апелляционного органа должен быть незамедлительно разрешен вне зависимости от других вопросов", - говорится в документе.

Также, согласно декларации, страны объединения одобряют Совместное заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО и призывают всех членов ВТО "избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО".