Страны БРИКС приняли итоговую декларацию

23 июн. 18:55

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию на 14-м саммите организации в Пекине. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Мы подтверждаем приверженность сбалансированной и всеобъемлющей реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в ее трех измерениях - экономическом, социальном и экологическом", - сказано в тексте декларации.

Лидеры государств заявили готовности активизировать дискуссии о реформе Совбеза ООН, а также обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане, иранский ядерный вопрос, торговлю, здравоохранение, научно-технические и инновационные разработки, микро-, малое и среднее предпринимательство, сельское хозяйство.

Кроме того, лидеры стран БРИКС отметили, что международное сообщество должно придавать большее значение вопросам развития, активизировать глобальные партнерства.

"Мы призываем страны-доноры выполнять свои обязательства в рамках официальной помощи развитию и содействовать наращиванию потенциала и передаче технологий развивающимся странам наряду с предоставлением дополнительных ресурсов для развития в соответствии с национальными целями развития государств-получателей помощи", - подчеркивается в декларации.

В двухдневном саммите БРИКС принимают участие лидеры президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин.