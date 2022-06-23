Microsoft будет планомерно уходить из России

Бизнес компании Microsoft в России будет сокращаться до тех пор, пока от него ничего не останется, заявил президент корпорации Брэд Смит в онлайн-интервью Washington Post.
"Что касается России, то мы видим, как наш бизнес там сокращается, сокращается, сокращается… и по-видимому будет сокращаться до тех пор, пока от него почти ничего и совсем ничего не останется", - сообщил он.
Смит отметил, что Microsoft намерена оказать поддержку российским сотрудникам.
В марте компания приостановила продажи программных решений в России, в начале июня анонсировала сокращение деятельности на российском рынке.