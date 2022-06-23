Турция и Саудовская Аравия: сотрудничество по необходимости

Долгожданный визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда в Турцию состоялся в рамках его первого с начала пандемии COVID-19 турне за пределы региона Персидского залива. Принц также посетил Египет и Иорданию. Лидеры этих двух стран примут участие в саммите, который пройдет в Джидде в следующем месяце.

Как пишет турецкий политолог Синем Дженгиз для Arab News, посещение наследным принцем Турции стало ответом на первый с 2017 года официальный визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию в апреле этого года. По словам турецкого лидера, визит стал "проявлением совместной решимости начать новую эру сотрудничества между двумя братскими странами".

Развитие отношений Турции и Саудовской Аравии можно назвать "американскими горками": они претерпевали многочисленные взлеты и падения, особенно за последние два десятилетия. Что касается характера отношений, то это "сотрудничество по необходимости". Сочетание региональных и международных факторов подталкивает две страны к сотрудничеству, когда речь идет о событиях, касающихся баланса сил в регионе. Мы видели это в начале 2000-х, когда события в основном касались распределения сфер влияния, тогда Турция и Саудовская Аравия относились друг к другу благожелательно, оставляя в стороне свои внутриполитические соображения. Государства смогли справиться со своими разногласиями с помощью различных механизмов диалога. Однако когда региональные события носили преимущественно идеологический или личностный характер, мы видели, что внутренние факторы не давали отношениям между странами развиваться. События на Ближнем Востоке после 2010 года иллюстрируют это лучше всего.

С геополитической точки зрения, ограничения, препятствующие прочным стратегическим и официальным отношениям Турции и Саудовской Аравии, явно проявились в последнее десятилетие. Однако теперь, когда большинство вопросов, которые привели к напряженности между Анкарой и Эр-Риядом, частично решены, так как две страны приближаются к новой эре развития двусторонних отношений, необходимо выйти за рамки персонифицированного характера их отношений и институционализировать их для получения долгосрочных взаимных выгод. Для этого обеим странам необходимо разработать совместную программу устранения разногласий во внешней политике. Надежная и институционализированная концепция с большей вероятностью поможет странам противостоять будущим вызовам.

Ключевыми компонентами укрепления саудовско-турецких отношений могут стать экономические инструменты, сотрудничество в сфере безопасности и, самое главное, публичная дипломатия. Сотрудничество в социальной, культурной и медийной сферах также имеет решающее значение для укрепления процесса сближения и принесет долгосрочные выгоды обеим сторонам. В этом отношении важное значение имело заявление Эрдогана, в котором подтверждалась поддержка Турцией кандидатуры Эр-Рияда на проведение выставки Экспо-2030. Государства, похоже, расширяют свое партнерство не только в экономической сфере, но и в культурной и социальной сферах.

Хотя экономическим факторам в этом сближении уделяется большое внимание, движущими силами, скорее всего, будут геополитические условия и условия региональной безопасности. Заинтересованность этих двух стран в безопасности и стабильности региона в целом и Персидского залива в частности выступает точкой соприкосновения, которую можно развивать с выгодой для обеих сторон. Если Турции и Саудовской Аравии удастся достичь взаимопонимания, это проложит путь к взаимному доверию, необходимому для дальнейшего сотрудничества.

Региональное турне наследного принца предшествует июльскому визиту президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, в ходе которого он постарается наладить отношения с королевством в условиях нефтяного кризиса. Политика США занимает особое место в турецко-саудовских отношениях, так как и Турция, и Саудовская Аравия больше не доверяют своим западным союзникам, которые не смогли заступиться за своих партнеров в афганском и украинском кризисах.

Страны Ближнего Востока переживают серьезный энергетический и продовольственный кризисы, а также внутренние экономические проблемы, связанные как с последствиями пандемии COVID-19, так и с ситуацией на Украине. Эти кризисы показали незначительность других споров между странами региона. Сейчас такой период, когда внутренним соображениям придается большее значение, чем вопросам внешней политики.

За последний год Анкара предприняла дипломатические усилия по перезагрузке отношений с такими региональными державами, как Израиль, Египет и ОАЭ, приняв на вооружение более прагматичный подход. Таким образом, улучшение отношений между Анкарой и Эр-Риядом, скорее всего, будет направлено на поддержание взаимных интересов. Экономики этих стран взаимно дополняют друг друга: одна специализируется на энергетическом секторе, а другая сосредоточена на оборонной промышленности и производстве продуктов питания.