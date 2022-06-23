Эрмитаж на год отменил выставки на Западе

23 июн. 18:28

Государственный Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в странах Европы и США, об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

"Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков", - говорится в сообщении.

К настоящему времени все экспонаты - около 700 произведений искусства - вернулись с зарубежных выставок. С марта по июнь этого года шедевры из Эрмитажа принимали участие в восьми выставках в Европе: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. В музее отметили, что "с момента обострения геополитической обстановки произведения из эрмитажного собрания вызывали особый интерес у огромного количества посетителей".