ЕС увеличит закупку газа из Норвегии

23 июн. 18:16

Норвегия и Евросоюз планируют наращивать энергетическое сотрудничество, поставки газа из королевства в ЕС будут увеличены, говорится в пресс-релизе министерства нефти и энергетики Норвегии.

"ЕС и Норвегия будут еще теснее сотрудничать в области энергетики. Стороны договорились активизировать работу с целью увеличения поставок норвежского газа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - сообщили в ведомстве.

Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече министра нефти и энергетики Норвегии Терье Осланда и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, говорится в сообщении

Норвежский министр оценил встречу как конструктивную. "Мы договорились еще теснее сотрудничать в сфере энергетики. Наши амбициозные цели в области сохранения климата увеличивают скорость энергетического перехода, делая сотрудничество еще более важным", - заявил он.

В ведомстве подчеркнули, что Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе.