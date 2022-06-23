В Краснодарском крае похолодает до 20 градусов

23 июн. 18:09

В ближайшие дни в Краснодарском крае станет прохладнее, температура воздуха опустится до плюс 20-25 градусов, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Краснодаре 24 июня ожидается 23 градуса тепла, на Черноморском побережье - от 19 до 24 градусом тепла. В выходные в ночные часы около плюс 12-17 градусов, днем порядка 20-25.

Похолодание связано с североатлантическим циклоном, объясняют синоптики.

Также до конца недели на Кубани ожидаются локальные дожди, местами - сильные с градом. Дни будут ветреные, порывы до 20 м/с.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, прогнозируется подъем уровня воды в реках, 24 и 25 июня возможны подтопления в Геленджике, Туапсинском, Апшеронском, Мостовском районах, Горячем Ключе и других.