Северо-восток Афганистана потрясло землетрясение

23 июн. 17:58

В афганском городе Файзабад, расположенном на северо-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 48 км к юго-западу от села Джурм в провинции Бадахшан. Очаг землетрясения залегал на глубине 220 км, передает агентство Anadolu.

Напомним, вечером 21 июня в провинции Пактика в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Согласно последним данным, его жертвами стали около 1 тыс человек, еще 1,5 тыс ранены.