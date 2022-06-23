Cisco покидает Россию

23 июн. 17:47

Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco приступил к постепенному выходу с рынков России и Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании.

"Сегодня мы приняли решение начать постепенное сворачивание нашего бизнеса в России и Беларуси", - сказано в тексте.

В Cisco отметили, что намерены поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение. В компании также сообщили, что в течение переходного периода будут оказывать поддержку российским и белорусским сотрудникам, передает РИА Новости.