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Россиянам вернули право зачислять на свои зарубежные счета валюту от продажи ценных бумаг

Россиянам вернули право зачислять на свои зарубежные счета валюту от продажи ценных бумаг

С 17 июня для граждан России снимаются ограничения на зачисление валюты на свои зарубежные счета от продажи и погашения иностранных ценных бумаг.

"Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами", – информирует Минфин РФ.

Россиянам также разрешили зачислять на свои счета в других странах средства, полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария или банка. "Эти организации осуществляют учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории Российской Федерации", – добавили в ведомстве.

Разрешение действует без ограничения срока, отмечается в сообщении Минфина.

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