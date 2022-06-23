Косачев: Запад хочет вызвать смуту внутри России

23 июн. 17:24

Санкции Запада против России нацелены на то, чтобы вызвать внутреннюю смуты и пошатнуть межнациональный мир в нашей стране, заявил в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.

"Под удар, как это часто бывало и ранее, пытаются поставить межнациональный мир в нашей стране. Предпринимаются попытки отменить всю российскую культуру, всю российскую духовность - от Пушкина и Достоевского до Гергиева и Мацуева", - сказал он.

По словам Косачева, "Россия сегодня ведет борьбу за право своих граждан развиваться в соответствии с нашими ценностями, сохранять нашу культуру, наши традиции, культурное наследие".

Политик подчеркнул, нелигитимность санкций, он указал на то, что они призваны "сдержать Россию, вызвать внутреннюю смуту и потрясения по замыслам организаторов этих санкций".

Представители разных национальностей из всех регионов страны участвуют в спецоперации на Украине "плечом к плечу, что подтверждает - государственная национальная политика работает", добавил Косачев.