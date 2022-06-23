Лавров прибыл в Азербайджан

23 июн. 17:18

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Баку двухдневным рабочим визитом.

В ходе поездки, которая продлится до 24 июня, глава российского МИД проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС.

Особое внимание на встречах будет уделено реализации трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 и 26 ноября 2021 года, а также нормализации отношений между Баку и Ереваном.