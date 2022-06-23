Роспотребнадзор: локдауна из-за оспы обезьян не будет

23 июн. 17:09

Ограничений в виде локдауна или дистанционки из-за оспы обезьян в России не будет, заявила профессор, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

"В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", - объяснила она.

По словам Пшеничной, оспа обезьян передается только при близком и длительном контакте с инфицированным.

Напомним, ВОЗ собирается переименовать оспу обезьян, чтобы избежать дискриминации.