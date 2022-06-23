Боец MMA посоветовал Нурмагомедову не возвращаться в октагон

23 июн. 16:53

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов порекомендовал экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову не возобновлять карьеру.

"Я считаю, что Хабибу не нужно возвращаться. Если ты уже сделал большой перерыв, ты не знаешь, как это может повернуться к тебе после возвращения", - цитирует Исмаилова Sports.ru.

По его словам, возвращение в октагон может сыграть злую шутку, особенно после длительного перерыва.

"Одно дело, когда ты проводишь друг за другом бои, на одном дыхании. Но когда ты прерываешься и перестаешь активно выступать, то возвращение может быть не на руку. Я сомневаюсь, что Хабиб может вернуться, какую бы сумму ему не предложили", - добавил спортсмен.