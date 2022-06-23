В Кисловодске появится новый пятизвездочный санаторий

23 июн. 16:40

В Кисловодске в июле откроется новый санаторий "Дворец нарзанов", сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, здравница, рассчитанная на 500 отдыхающих, расположена возле нацпарка. "1 июля в курортном Кисловодске откроется пятизвездочный спа-санаторий „Дворец нарзанов“. Здравницу на 500 мест построили на проспекте Ленина, у входа в национальный парк", - приводит слова Моисеева ТАСС.

Уточняется, что главный профиль санатория – лечение сердечно-сосудистой и нервной систем, также в нем предоставляются уникальные программы очищения и омоложения организма.