Картой "Мир" можно расплатиться еще в одном банке Турции

23 июн. 16:21

Карты российской платежной системы "Мир" теперь принимает еще один турецкий банк - HalkBank, сообщается на официальном сайте платежной системы.

"На территории Турции вы можете снимать наличные и оплачивать покупки в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank", - цитирует представителя техподдержки платежной системы "Интерфакс".

Он напомнил, что какие-то банки могут по своей инициативе приостанавливать обслуживание карт российских банков, находящихся под блокирующими санкциями, и отклонять операции по картам "Мир".