Минводы и узбекский Ургенч свяжут авиарейсы

23 июн. 16:03

Авиакомпания "Азимут" в июле запустит рейсы из Минеральных Вод в узбекский город Ургенч, сообщает пресс-служба воздушной гавани, уточняя, что перелеты будут выполняться раз в неделю.

"Авиакомпания "Азимут" информирует об открытии продаж авиабилетов на рейс Минеральные Воды-Ургенч-Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

Рейс будет выполняться с 5 июля по вторникам: из Минвод самолет будет вылетать во вторник в 22:00, посадка в Ургенче – в 02:20 в среду по местному времени, в обратном направлении вылет из Ургенча в 03:20 по местному времени, посадка в Минеральных Водах – в 04:00 по московскому времени.