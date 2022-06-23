В Германии боятся не успеть заполнить газохранилища до зимы

23 июн. 15:39

Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что при нынешнем уровне прокачки газа по "Северному потоку" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер.

"Поставки газа по "Северному потоку — 1" снижены до примерно 40% максимальной технической мощности. Если поставки российского газа через "Северный поток — 1" и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер", - сказано в ежедневном докладе ведомства.

При этом агентство отмечает, что сейчас заполнение газохранилищ по-прежнему возможно, по состоянию на четверг они заполнены на 58,65%, что значительно выше для аналогичного периода времени в предыдущие года.