Полицейский, спасший туристов из реки, получил медаль в Дагестане

23 июн. 15:19

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал приказ о награждении полицейского из Дагестана, спасшего группу туристов, рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Сотрудник отряда спецназначения "Гром" Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану, старший лейтенант полиции Магомедхан Гаджимагомедов получил медаль МВД России "За смелость во имя спасения.

Она напомнила, что правоохранитель совместно с двумя местными жителями спасли туристов на надувной лодке - их уносило течение реки Аварское Койсу в Шамильском районе. Поскольку добраться до них по реке было невозможно, Гаджимагомедов и двое других мужчин обогнали на автомобиле уплывающее судно, перехватили его и направили к берегу.

Никто из пяти участников рафтинга не пострадал.

Гаджимагомедов - мастер спорта по вольной борьбе, финалист чемпионата мира по грэпплингу, чемпион Дагестана и СКФО по вольной борьбе, чемпион Дагестана по боевому самбо.

Двое местных жителей, помогавших спасать людей, поощрены правами главы МВД по Дагестану генерал-лейтенанта полиции Абдурашида Магомедова, заключила Волк.