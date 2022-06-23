Токаев: народ, отрицающий свое прошлое, не имеет будущего

23 июн. 15:02

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на мероприятии по случаю юбилея республиканской полиции, заявил, что общество обязано с уважением относиться к исторической роли Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба Аккорды.

"Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего", - сказал Токаев, отметив, что вклад Назарбаева в становление "независимого государства признан всем мировым сообществом". Также он назвал общим долго всех казахстанцев с почтением относиться к экс-президенту.

По мнению казахстанского лидера, новое поколение граждан справедливо оценит деятельность Назарбаева, но для этого необходимо искоренить политические махинации.

"Мы должны, не оглядываясь в прошлое, с уверенностью шагнуть в светлое будущее", - подытожил Токаев.