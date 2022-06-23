Выпускников порадуют ковровой дорожкой длиной 220 м в Ставрополе

23 июн. 14:59

Участники первого общекраевого выпускного на Ставрополье пройдут по ковровой дорожке длиной 220 м, рассказали в пресс-службе администрации города.

Мероприятие будет проходить на трех центральных площадях Ставрополя, для выпускников организовано множество сюрпризов, будут открыты фудкорты и фотозоны, а также интерактивные площадки.

"Пышности и красочности празднику придаст 220-метровая красная ковровая дорожка и фейерверк", - отметили в мэрии.

В первом краевом бале "Ветер перемен" в Ставропольском крае 25 июня примут участие более 3 тыс молодых людей. В программу входит церемония награждения лучших выпускников в разных номинациях.