Галицкого наградили "За вклад в развитие футбола"

23 июн. 15:00

Президент клуба "Краснодар" Сергей Галицкий получил от Российского футбольного союза (РФС) награду "За вклад в развитие футбола", информирует пресс-служба РФС.

Клуб был создан в 2008 году. В настоящее время команда выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2011/12. "За это время она трижды становилась бронзовым призером чемпионата России, а также доходила до финала Кубка России в сезоне-2013/14. На международной арене лучшим результатом краснодарцев является выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезонах-2016/17 и 2018/19", - приводит данные ТАСС.