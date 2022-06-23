Азербайджан и Грузия будут сотрудничать в сфере образования

23 июн. 14:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Грузия".

Согласно указу, утверждается "Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Грузия", подписанное 21 февраля 2022 года в Тбилиси.

Минобразования Азербайджана поручено обеспечить после вступления в силу соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, реализацию его положений.

Кроме того, МИД Азербайджана поручено уведомить правительство Грузии о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.