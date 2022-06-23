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Дожди отрезали от мира 15 населенных пунктов в Дагестане

Дожди отрезали от мира 15 населенных пунктов в Дагестане

В Дагестане из-за прошедших ливневых дождей прервалось транспортное сообщение с 15 населенными пунктами в Рутульском, Гунибском и Тляратинском районах, сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

Кроме того, затруднено движение на автомобильных дорогах республиканского значения в Гумбетовском и Гергебильском районах региона.

Дагавтодор также предупреждает, что в связи с продолжающимися ливневыми дождями по горным районам республики возможны обвалы, камнепады, осыпи и селевые выносы на дороги.

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