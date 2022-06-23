НАТО поможет Катару с проведением ЧМ-2022

23 июн. 14:38

НАТО поможет Катару обеспечить безопасность на предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года, сообщает пресс-служба альянса.

"Поддержка включает подготовку по противодействию угрозам, вызванным химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами", - сказано в сообщении.

Подготовку обеспечит Словакия, а также специализированный центр альянса в Чехии. Первая серия таких занятий уже состоялась в мае в Словакии.

Кроме того, как отметили в организации, Румыния проведет тренинги по обеспечению охраны особо важных персон и по нейтрализации взрывчатых предметов.