В Армении стало больше наркоманов

23 июн. 14:22

В Армении стало больше лиц, употребляющих наркотики, об этом рассказал директор Национального центра лечения зависимостей Минздрава Армении Сурен Назинян.

По его словам, на 1 января 2022 года в стране было зарегистрировано 7570 наркозависимых, годом ранее показатель составлял около 7100, то есть за год он вырос почти на 500.

"Это - те граждане, которые либо сами обратились за помощью к специалистам либо были направлены в клиники полицией", - цитирует специалиста Sputnik Армения.

Назинян уточнил, что больше всего наркозависимых - 4694 - употребляли каннабиноиды (включая синтетические), 2868 - опиоиды, 8 человек - кокаин.

Он уточнил, что подавляющее большинство наркозависимых - мужчины. Из общего числа наркоманов, зарегистрированных в стране, всего 170 - женщины.