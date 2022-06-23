Что грозит протестующим оппозиционерам, чем страшна галопирующая инфляция, кому выгодна "апаранская вендетта" - Анализ армянских СМИ за 17 - 23 июня

Пока протестное движение "Сопротивление" меняет тактику, власти страны пользуются моментом и вводят против них свои репрессивные меры: более 50 участникам акций предъявлены обвинения в рамках различных уголовных дел, сообщили в Генпрокуратуре Армении, - пишут армянские СМИ.

Власти взялись за участников акций протеста

Только с 22 апреля по 17 июня Генпрокуратурой Армении было возбуждено в общей сложности 30 уголовных дел в связи с различными правонарушениями, допущенными участниками акций. В качестве обвиняемых привлечены 53 человека, из них 28 – арестованы на один или два месяца. В отношении еще одного гражданина объявлен розыск, - читаем в газете "Жоховурд". "По данным Генпрокуратуры, три уголовных дела в отношении девяти лиц направлены в суд, следует из разъяснений, данных нам Генеральной прокуратурой Армении. За тот же период были заведены 46 уголовных дел на основе сообщений о противоправных действиях полицейских, содержащих признаки преступления. По 30 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по трем дела прекращены, по 20 – готовятся материалы. На данной стадии предварительного следствия лиц, имеющих процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого по указанным уголовным делам, нет", - отмечает издание, напоминая: армянская оппозиция проводит акции протеста и гражданского неповиновения, требуя отставки правительства Никола Пашиняна, с 1 мая. За почти два месяца вывести на улицы критическую массу народа ей не удалось, а 14 июня координаторы движения решили убрать палаточный лагерь с площади Франции в центре Еревана и изменить тактику борьбы.

Инфляция станет детонатором социальной катастрофы

Инфляция в Армении – социальная катастрофа в условиях высокого уровня безработицы, - написал на своей странице в одной из социальных сетей руководитель офиса экономических исследований Бюро АРФ Дашнакцутюн, экономист Сурен Парсян, - пишет интернет-издание News.am. "Когда власти сравнивают инфляцию Армении и стран ЕАЭС, подчеркивая наше "преимущество", для того, чтобы правильно и справедливо оценивать социально-экономическую ситуацию, они обязаны ссылаться также на уровень безработицы. К сожалению, инфляция в Армении по сравнению с уровнем безработицы наихудшая среди стран ЕАЭС. Так, в апреле 2022 года инфляция Армении составила 8,4%, а уровень безработицы – 13,2%, в Беларуси - 16,8%, при 0,2% уровне безработицы, в России - 17,8% при безработице в 0,9%, в Казахстане - 13,2%, при безработице в 2,1%, в Кыргызстане - 14,5%, а уровень безработицы – 3%. То есть рядовому гражданину с инфляцией намного сложнее справиться в условиях безработицы", - написал он.

После экономического кризиса 2020 года правительство Армении продолжает наращивать государственный долг страны, доведя его до $9,5 млрд, - пишет и экономист Арам Ачемян. Эффективность расходования этих средств вызывает беспокойство: только в 2021 году госдолг Армении увеличился на $1,3 млрд или 16%, а ВВП увеличился лишь на 5,7%. Нынешние власти за четыре года увеличили госдолг Армении на $2,7 млрд или 39,3%, только за январь-май текущего года он увеличился на $354,7 млн. Увеличение показателя осуществлялось за счет роста внутреннего долга, обслуживание которого обходится бюджету дороже, чем внешнего. В 2022 году внешний долг Армении уменьшился, а внутренний долг увеличился.

В мае 2022 года 62,9% показателя приходилось на внешний долг и 37,1% – на внутренний. В декабре 2021 года 66,9% государственного долга Армении составлял внешний долг и 33,1% – внутренний. Рост внутреннего долга оказывает негативное влияние на объем инвестиций в страну. В январе-мае 2022 года показатель налоговых поступлений оказался на 6,6% (на 761,8 млрд драмов) выше запланированного, а в сравнении с показателем аналогичного периода предыдущего года выше на 23,2%. Фактически рост налоговых поступлений был зафиксирован за счет беспрецедентно высокой инфляции", - отмечает экономист.

Вендетта по-апарански

Кровавая разборка, которая произошла 19 июня в Арагацотнской области Армении, получила неожиданный мощный резонанс в СМИ и уже была названа ими апаранской "вендеттой": из медцентра "Апаран" в отдел полиции Апарана поступил сигнал о том, что к ним с телесными повреждениями разной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, были доставлены семеро граждан, один из раненых скончался, не приходя в сознание, а остальные шестеро пострадавших были госпитализированы в медцентры. Полицейские и следователи по "горячим следам" выяснили, что инцидент, сопровождавшийся стрельбой, произошел на административной территории села Нигаван, причем во время конфликта стрелял не один человек, как утверждает официальное следствие, а несколько, читаем на страницах газеты "Жоховурд".

"Полицейские несут круглосуточное дежурство у домов всех фигурантов инцидента, опасаясь попыток расправы со стороны родственников убитых и остальных участников. В то время как полиция и Следственный комитет (СК) Армении утверждают, что стрелял только один человек, источники газеты утверждают, что в стрельбе участвовали несколько человек, и ныне задержанный 32-летний житель Еревана – не единственный, кто применил оружие. Более того, один из стрелявших – сторонник правящего "Гражданского договора". Теперь начальник полиции Ваге Казарян и председатель СК Аргишти Кярамян делают все, чтобы "отмазать" его от уголовного преследования.

Во время перестрелки семь человек получили огнестрельные ранения. В городскую больницу Апарана доставили двух 27-летних мужчин, которые там же и скончались. Еще пятеро были доставлены в различные медицинские центры Еревана. Один из них скончался, еще один был выписан, трое находятся в больнице в тяжелом состоянии", - пишет издание. "Местные жители говорят, что по региону витает призрак вендетты. Родственников двух погибших не оставляет в покое дерзкое поведение преступников. Накануне был уволен начальник Апаранского отделения полиции, который фактически проявил бездействие, не предотвратив продолжавшиеся несколько дней "разборки", закончившиеся трагически в воскресенье. Однако главные виновники все еще остаются безнаказанными: ходят слухи, что в инциденте принимал участие и брат депутата от правящей партии "Гражданский договор" Матевоса Асатряна, но сразу после инцидента записи камер АЗС были удалены с целью устранения следов", - отмечает издание.

Ванецян уходит от Движения сопротивления

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, глава парламентской фракции блока "Честь имею" Артур Ванецян продолжит начатую им борьбу, отделившись от Движения сопротивления, - читаем в газете "Грапарак". "Не исключено, что он объявит о сложении депутатского мандата. Оппозиционеры, уже полтора года борющиеся за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и всей власти, периодически меняют тактику: то объединяются, то объявляют децентрализованную борьбу, то борются в Национальном собрании (парламенте) Армении.

Артур Ванецян 17 апреля первым начал сидячую акцию на Площади Свободы и дал старт нынешней борьбе. 23 апреля к борьбе присоединилась парламентская оппозиция, координацию действий взял на себя представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн, вице-спикер парламента от блока "Армения" Ишхан Сагателян. После крупного митинга 1 мая оппозиция установила палатки на Площади Франции, а 15 июня демонтировала их", – отмечает издание. Артур Ванецян 21 июня все же сложил депутатский мандат, а возглавляемая им партия "Родина" приняла решение продолжить политическую деятельность за стенами парламента. Заявлено и о фактическом прекращении существования блока "Честь имею", в который перед парламентскими выборами прошлого года вошли "Родина" и РПА.

Полномочия руководителя парламентской фракции блока "Честь имею" Артура Ванецяна будут прекращены через неделю после объявления спикером НС о его заявлении. На официальном сайте НС Армении уже обнародовано заявление Ванецяна о сложении мандата. Следующим кандидатом в избирательном списке блока "Честь имею" является бывший депутат Мартун Григорян. Но неизвестно, возьмет он мандат или нет? Звонки Григоряну остались без ответа. Не удалось связаться и с другими членами фракции. Пока непонятно и то, кто будет руководить фракцией блока "Честь имею"? Впрочем, ни в Республиканской партии Армении, ни в парламентской фракции оппозиционного блока "Честь имею" уже третий день не комментируют уход главы фракции Артура Ванецяна. Они также не комментируют, сохранят ли свои мандаты остальные депутаты.

Ванецяну прочат должность мэра Еревана?

В партии "Родина" пока не обсуждался вопрос участия ее руководителя Артура Ванецяна в выборах мэра Еревана, заявил 22 июня пресс-секретарь партии Сос Акопян, комментируя слухи о том, что Артур Ванецян, сложив с себя депутатский мандат, собирается баллотироваться на выборах в Совет старейшин Еревана, - читаем на страницах интернет-издания NEWS.am. "Для этогоеще есть время. Пока даже непонятно, будут ли эти выборы очередными или внеочередными. Так что в данный момент мы заняты другими делами. Мы разрабатываем стратегию, в которой выборы мэра не являются приоритетом. По этому поводу пока нет никаких обсуждений и решений", - заверил Акопян. Если столичные выборы будут очередными, то они должны пройти в сентябре следующего года", - отмечает издание.

Как заработать на заповедниках

Исполняющий обязанности директора ГНКО "Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников" Армен Ованнисян заключил сделку на 4,2 млн драмов ($10 тыс.), - пишет Hetq. "В составе ГНКО входит 16 заповедников и музеев-заповедников. В марте-мае текущего года общее количество посещений составило 124153 человека, а историко-культурный заповедник-музей "Гарни" является самым прибыльным местом для ГНКО, о чем периодически сообщает управляющий заповедником Ваге Испирян. Если взять за основу стоимость билета для местных жителей и граждан стран-членов ЕАЭС в 750 драмов, то ежедневный его доход составляет больше 4 млн драмов. Вот только непонятно, почему не выделяются средства на благоустройство памятников, хотя в ГНКО сообщили, что тендер на реставрацию памятников не объявлялся из-за отсутствия средств.

Зато известно, что исполняющий обязанности директора ГНКО Армен Ованнисян подписал с гражданином Степаном Испиряном, который является сыном управляющего заповедником Ваге Испиряна, договор о приобретении за 4,2 млн драмов услуги аренды аудиогида, выплачивая предпринимателю 420 тыс. драмов в месяц. Использование услуги аудиогида 24 раза (в апреле) стоило 36 тыс драмов, в мае – чуть больше. В таком случае, по какой логике ГНКО платит 420 тыс. драмов в месяц организации, услуги которой не покрывают и 50% арендной платы? Если услуга аудиогида не пользуется у посетителей особым спросом, то какой смысл ежемесячно оплачивать ее предпринимателю?", - задается вопросом автор публикации.

В заповеднике-музее "Гарни" услуги аудиогида предоставляются на армянском, русском, английском, французском языках, в течение последних трех лет она оказывалась частной компанией, известно, что в марте-мае 2021 года устройства были сданы в аренду около 150 раз, в апреле 2022 года – 24 раза и 109 раз – в мае. Стоимость услуги аудиогида составляет 1,5 тыс драмов.

Российская военная база в Армении будет и в Берде

Российская военная база на территории Армении будет размещена в новом месте, - пишет газета "Жоховурд". "Речь идет о Берде, там тоже будут находиться российские войска. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Речь идет о внесении изменений в пункты дислокации военной базы. В обосновании отмечается, что в составе дислоцированных на территории Армении российских воинских формирований и адресах размещенных пунктов военной базы внесены изменения. С этой целью Армения и Россия подпишут протокол, который направлен на обеспечение условий для деятельности российских военных формирований в результате изменения их состава", - отмечает издание.