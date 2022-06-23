Верховный суд Северной Осетии уволил главу Моздока

23 июн. 13:59

Глава Моздокского сельского поселения уличен в предпринимательской деятельности, которой он занимался вопреки закону. Такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры Северной Осетии.

Градоначальник был учредителем общества с ограниченной ответственностью, а также фактически управлял им через доверенное лицо.

"В нарушение требований федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О защите конкуренции" заключал муниципальные контракты без проведения торгов и аукционов, путем искусственного дробления контрактов на оказание идентичных услуг. В результате его коммерческой фирмой в период с января 2018 года по апрель 2020 года получен доход свыше 500 тыс рублей", - пояснили в надзорном ведомстве.

Кроме того, глава города подал неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера: он не внес в декларационные справки доход от реализации имущества более чем на 7 млн рублей, занизил доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), его рассматривает суд.

Далее, главе республики было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Он обратился в Собрание представителей Моздокского городского поселения с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы города, однако оно было отклонено, суд также встал на сторону собрания, и тогда прокуратура Моздокского района обратилась в Верховный суд республики.

Судебная коллегия по административным делам ВС Северной Осетии удовлетворила заявление и апелляционное представление прокурора района, и чиновник был освобожден от занимаемой должности.