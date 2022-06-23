Названо место встречи Путина и Лукашенко

23 июн. 13:44

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 25 июня в Санкт-Петербурге, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".

"Двадцать пятого июня рабочая встреча лидеров пройдет в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Лукашенко уже прибыл с визитом в Россию. "Сегодня и завтра - неформальное общение с президентом Путиным в Завидово. Официальная программа в субботу", - уточнили в пресс-службе.