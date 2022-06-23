Азербайджан закупил 18 роботов-миноискателей

23 июн. 13:44

Азербайджан заключил контракт с британской компанией Arpies NRC об исследовании с воздуха освобожденных земель Азербайджана, также закуплены и задействованы в разминировании 18 роботов-миноискателей. Об этом сообщил председатель Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов.

Чиновник пояснил, что в данный момент специалисты изучают эти территории с помощью беспилотников и различных устройств.

"Результаты исследований обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, что имеет особое значение для облегчения работы саперов", - приводит слова Сулейманова Trend.