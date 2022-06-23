Лавров: Россия и Иран осуждают практику односторонних санкций

23 июн. 12:54

Москва и Тегеран осуждают неприемлемую практику односторонних незаконных санкций, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"И, конечно же, и мы, и Иран осуждаем неприемлемую практику односторонних незаконных санкций, которые вводятся вопреки Уставу ООН и которые требуют противодействия со стороны всех независимых и самостоятельных членов международного сообщества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По его словам, и Россия, и Иран продолжат добиваться снятия западных санкций с Тегерана.

Также Лавров отметил, что страны могут иметь хорошие перспективы несмотря на санкции "В настоящее время у двух стран есть схемы, позволяющие работать в сфере энергетики и в условиях санкций", - сказал Лавров.