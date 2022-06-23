Минфин России выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов

23 июн. 12:49

Министерство финансов России полностью выполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям в соответствии с указом президента от 22 июня. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2027 году

(ISIN RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и в 2047 году (RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 12,51 млрд рублей ($234,85 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям - Национальным расчетным депозитарием.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - указали в министерстве.