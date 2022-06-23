Центробанк сообщил о скорой отмене репатриации валютной выручки

23 июн. 12:40

Власти сделают новый шаг в сторону либерализации валютного режима, резко ужесточенного после введения санкций против России в конце февраля - начале марта, сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - цитирует его "Интерфакс.

Также он отметил, что, если "обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна".

Напомним, Россия в ответ на санкции ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%.