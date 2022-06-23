Иран готов отменить визы для россиян

23 июн. 12:38

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сообщил о том, что Тегеран готов отменить визы для россиян.

Введение безвиза, по словам дипломата, могло бы начаться с представителей бизнеса.

"У нас складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз, мы обсуждали этот вопрос. В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Первым шагом - полностью отменить визовые требования для бизнесменов, мы этот вопрос тоже обсудили. Наши специалисты в скором времени будут финализировать эти вопросы", - уточнил Абдоллахиян.