Блокада Калининграда: есть ли выход из тупика?

Разговоры о возможной блокаде Калининграда идут уже не первый месяц. Однако до реальных действий дело дошло буквально на днях. 17 июня РЖД получило от Литовских железных дорог письмо о том, что с этого дня Литва будет ограничивать транзит через свою территорию всех российских товаров, попавших под санкции Евросоюза. В результате, по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запретом оказались 40-50% грузов. В частности, речь идет о стройматериалах, металлах и продукции для строительства.

На самом деле перечень запретных товаров гораздо шире. Документ Минэкономразвития области состоит из 70 страниц и включает: автомобили, удобрения, сигареты, алкоголь, химикаты, краска, ювелирные изделия, некоторые виды мебели. Под запрет не попали уголь, а также бензин и дизель, но после 10 августа и 5 декабря эти товары тоже будут ограничены Литвой. Новые реалии по факту оставляют России возможность возить запрещенные грузы только по Балтийскому морю.

Если говорить о юридической стороне дела, то действия Литвы, с одной стороны, оправданы санкционной логикой. Вильнюс ограничивает провоз только тех товаров, которые подпадают под рестрикции ЕС. Литва как член ЕС должна соблюдать их. С другой стороны, есть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года. Согласно ему, страны-участницы обязаны гарантировать "свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны". Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обратил внимание, что этот договор распространяется не только на Литву, но и на весь Евросоюз.

Проблема блокады Калининграда вынуждает принимать меры. По словам Алиханова, вызов со стороны Литвы "неприятный", но "решаемый". Он предлагает отправить в район Усть-Луга – Балтийск дополнительные суда, которые могут выйти на маршрут в течение недели. Некоторые политики считают, что Россия способна не только на создание альтернативных способов транзита, но и на ответные меры против Вильнюса. Достаточно жестко выступил 20 июня глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. По его словам, поведение Литвы "развяжет Москве руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", и Россия может поставить под сомнение легитимность членства Литвы в ЕС. Не менее жестко выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сказав, что Москва скоро ответит на решение Литвы, а ее жители серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В Кремле заявляют о незаконности ограничения транзита. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил об основополагающих документах между ЕС и РФ, которые нарушаются Вильнюсом. С ответными действиями в Кремле торопиться не будут. "После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить", – сказал Песков.

Пока Россия использовала дипломатические рычаги. 20 июня временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ, где ей дали понять, что, если грузовой транзит в Калининград не будет восстановлен, Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов. На следующий день на Смоленскую площадь вызвали главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера. Ему выразили "решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений".

Политолог Александр Асафов считает действия Литвы провокацией. "Безусловно, это провокация, попытка вызвать ответные действия. И они хотят, чтобы эти действия были резкими. Совершенно очевидно, что та объяснительная модель, которой они пользуются, говоря о том, что это решение не Литвы, а Евросоюза - такое же лукавство как то, что они говорят об отсутствии блокады жизненно важных товаров. Мол вы, если не можете по суше, то можете морем, и это не нарушение трехстороннего старого договора, это не основания для пересмотра границ согласно старым договоренностям", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Асафов считает, что нужно тщательно просчитать ответные меры против Литвы. При этом не нужно забывать о международных инстанциях. "Даже самим фактом обращения уже определенная повестка для обсуждения будет создана. Мы пока устами Клишаса, Климова, Рогозина и ряда других высокопоставленных людей реагируем медийно, а хорошо бы еще в правовом поле попробовать предпринять какие-то действия и подумать над асимметричным ответом", - говорит политолог.

Одним из вариантов могло бы быть обращение во Всемирную торговую организацию (ВТО), чьими членами являются и Литва, и Россия. Организация ответственна за "свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны".

При решении проблемы политическими путями Асафов предлагает иметь дело не с Литвой и даже не с ЕС, а США. "Мне кажется, как и в случае с обсуждением перемирия с Зеленским, Литва здесь не очень субъектна. И надо говорить не с Вильнюсом, не с Брюсселем, а с Вашингтоном. Калининград – действительно важная в этом смысле область, куда уже много лет пытаются давить по различным контурам. Нашли еще один. И я думаю, что они будут продолжать на него давить для того, чтобы вызвать какую-либо реакцию, поскольку интересов суверенной Литвы в Вашингтоне точно никому не жалко", - заключил Асафов.