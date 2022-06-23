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Научная летняя школа для подростков заработала в Тбилиси

Научная летняя школа для подростков заработала в Тбилиси

Образовательно-научная летняя школа для подростков начала работать в тбилисском Национальном дворце учащейся молодежи и продлится до 26 июня.

В течение четырех дней школьников  познакомят с современными направлениями практической, экспериментальной, исследовательской работы и продемонстрируют их применение на практике.

"В рамках летней школы пройдут презентации, викторины, эксперименты, мастер-классы, будут разработаны инновационные исследовательские проекты, организованы встречи с интересными людьми, выездные мероприятия, экскурсии и многое другое", - передает Sputnik Грузия.

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