Научная летняя школа для подростков заработала в Тбилиси

23 июн. 11:58

Образовательно-научная летняя школа для подростков начала работать в тбилисском Национальном дворце учащейся молодежи и продлится до 26 июня.

В течение четырех дней школьников познакомят с современными направлениями практической, экспериментальной, исследовательской работы и продемонстрируют их применение на практике.

"В рамках летней школы пройдут презентации, викторины, эксперименты, мастер-классы, будут разработаны инновационные исследовательские проекты, организованы встречи с интересными людьми, выездные мероприятия, экскурсии и многое другое", - передает Sputnik Грузия.