СМИ: ICAO обнаружила проблемы с безопасностью полетов в России

23 июн. 11:54

Международная организация гражданской авиации (ICAO, специализированное учреждение ООН) считает, что в России возникла и продолжает существовать проблема в области безопасности полетов. Об этом идет речь в закрытом бюллетене организации от 15 июня, сообщает РБК, в распоряжении которого оказалась копия документа. Его подлинность подтвердил официальный представитель ICAO Энтони Филбин.

Причина претензий заключается в том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одного государства, что ставит под сомнение действительность лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности.

В срок до 14 сентября российским властям рекомендовано разобраться с этой проблемой, иначе сведения о "существенных опасениях в области безопасности" будут общедоступными, говорится в бюллетене ICAO. Тогда РФ присоединится к Эритрее и Бутану, где официально признаны проблемы с обеспечением безопасности полетов.

По словам Филбина, проблемы связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции: согласно ей воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. При двойной регистрации возникают проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.