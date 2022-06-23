Меликов встретился с послом Ирана в РФ

23 июн. 12:30

Глава Дагестана Сергей Меликов провел встречу с иранским послом в России Каземом Джалали, который накануне прибыл с визитом в республику, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Меликов поблагодарил посла за желание сотрудничества Ирана и России, Ирана и Дагестана, за стремление к взаимодействию между странами. " Иран является ведущим партнером Дагестана", - отметил он.

Глава Дагестана также заявил о важности продолжения продолжение отношений, выстроенных ранее, назвав визит посла в республику своевременным.

Кроме того, Меликов подчеркнул, что Дагестан рассматривает Иран как ключевого партнера по развитию Махачкалинского порта, а также еще раз сообщил о полной поддержке стремления к развитию с их помощью экономических отношений между Россией и Ираном.

Джалали в свою очередь напомнил, что обе страны вместе боролись с терроризмом в Сирии, а также рассказал, что Тегеран прикладывает все усилия для того, чтобы ускоренно развивать торгово-экономические отношения между странами.

"Дагестан очень важен для нас. Если вы посчитаете целесообразным участие Ирана в ваших проектах, наша сторона всегда готова выслушать предложения и сделать все возможное для их поддержки", - сказал дипломат.

Помимо этого, посол предложил Меликову проводить в Иране выставки о возможностях Дагестана, а также запустить прямые рейсы из Махачкалы в Тегеран.