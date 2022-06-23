Дагестан расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

23 июн. 11:48

Председатель дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных направлениях.

По словам Абдулмуслимова, в частности, были определены направления экономического, торгового, промышленного сотрудничества России и Ирана в контексте налаживания дальнейших отношений с выходом на восток.

"В этом направлении взаимодействие Ирана и Дагестана приобретает ещё большую значимость. АО "Махачкалинский морской торговый порт» имеет многолетний опыт сотрудничества с портами Республики Иран. Мы обсудили вопросы развития международного транспортного коридора "Север-Юг", модернизацию Махачкалинского морского торгового порта, реконструкцию пункта пропуска "Яраг-Казмаляр", - сказал он.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, использования потенциала побережья Каспийского моря.

Казем Джалали по итогам переговоров отметил, что Иран заинтересован в развитии взаимоотношений с Дагестаном. В приоритете – наращивание товарооборота, конструктивного взаимодействия в сфере торговли и предпринимательства.