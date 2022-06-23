В МИД Турции заявили о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле

23 июн. 11:31

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что планируется проведение технической встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле. Сроки пока неизвестны.

"Техническая встреча в Стамбуле планируется, но сроки пока неизвестны", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял о том, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.