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В МИД Турции заявили о планируемой встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле

В МИД Турции заявили о планируемой встрече по &quot;зерновой проблеме&quot; в Стамбуле

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что планируется проведение технической встрече по "зерновой проблеме" в Стамбуле. Сроки пока неизвестны.

"Техническая встреча в Стамбуле планируется, но сроки пока неизвестны", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял о том, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.

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