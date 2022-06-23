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Дело по факту использования полицией просроченных спецсредств возбуждено в Армении

Дело по факту использования полицией просроченных спецсредств возбуждено в Армении

В Антикоррупционном комитете Армении открыто уголовное дело об использовании правоохранителями просроченных спецсредств во время акции протеста оппозиции в Ереване 3 июня, написала в соцсетях депутат парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян.

Ранее она обратилась к генпрокурору по поводу действий полицейских во время протестной акции 3 июня, в результате которых пострадали многие демонстранты и сами полицейские. Причиной большого количества полученных травм могли стать спецсредства с истекшим сроком годности.

Теперь после обращения депутата в Антикоррупционном комитете открыли уголовное дело по признакам предполагаемого превышения должностных полномочий, сопровождавшегося применением насилия, передает Sputnik Армения.

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