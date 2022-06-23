Еще 3,1 тыс россиян заразились коронавирусом

23 июн. 11:11

За минувшие сутки в России выявили 3 166 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 246, в Санкт-Петербурге - 220, в Подмосковье - 187. В Краснодарском крае - 69, в Ставропольском крае - 49, в Крыму - 25, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 16, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 409 6513.

Госпитализированы за сутки 1 202 человека. Выздоровели - 3 517 пациентов, за все время - 17 836 121.

Умерли за сутки 68 человек, с начала пандемии - 380 771.