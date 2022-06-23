23 июн. 11:03

ЗАГ: Россиянин пропал в Шымкенте при загадочных обстоятельствах

Приехавший в мае в Шымкент турист из России Александр Кирьянов бесследно пропал, оставив все свои вещи и документы в отеле, сообщает портал Otyrar.kz.

Выяснить, что случилось с россиянином, пока не удается. По словам волонтеров движения Lider, поиски мужчины идут с первого дня, однако результатов нет.

Кирьянов остановился в отеле в микрорайоне Нурсат. 1 июня он покинул свой номер. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Причем в гостинице турист оставил все свои вещи, документы и телефон.

Родные без вести пропавшего отметили, что мужчина страдает хронической болезнью почек и почечнокаменной болезнью. В свою очередь волонтеры заявили, что вылететь из Шымкента в Москву Александр должен был еще 1 июня, однако родные так и не дождались его в аэропорту. В последний раз он выходил на связь 30 мая.

"Он жил в гостинице тут. Подозрительно, что хозяин гостиницы, обнаружив телефон и документы 2 июня, не сообщал в полицию и не отвечал отцу по телефону до 6 июня, пока мы не разыскали гостиницу. Тогда он вызвал полицию. Только потом выяснилось, что Александр пропал, оставив все вещи и документы в номере", - сказала координатор движения по поиску пропавших людей Lider Людмила Герасимова, пишет Sputnik Казахстан.