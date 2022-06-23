Туапсе и Сочи предупредили о сильных ливнях

23 июн. 10:59

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о том, что в регионе в ближайшее время пройдут ливневые дожди с градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 22 м/с.

Кроме того, на Черноморском побережье могут сформироваться смерчи над морем. Спасатели советуют не выходить из дома в непогоду. "На реках бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Наиболее интенсивные осадки пройдут в Туапсинском районе и городе Сочи", - говорится в прогнозе. На месте развернут оперштаб.